Osman S'nin (23) kullandığı 33 VDK 25 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Sinap Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızlanan araç, boş bir evin çatısına düştü.

Kazayı görenler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin çatısında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı.