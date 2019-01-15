Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu

Beycan Üçkardeş'in haberine göre 1978 yapımı Lübnan bayraklı WARDEH isimli gemi, 10 Nisan 2018'den bu yana Mersin Limanı açıklarında demirli olarak bekliyordu. Suriyeli bir firmaya ait olan gemi, yine Suriyeli başka bir firmaya satılacaktı. Ancak satış işlemleri sürdüğünden gemi faaliyette değildi. Bugün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başlayan gemi, sahile yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Geminin içinde mürettebat olmadığı öğrenildi. Gemi daha önce canlı hayvan taşımacılığında kullanılıyordu.