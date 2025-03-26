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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de Hacivat-Karagöz geleneğini yaşatıyor | Son dakika haberleri

        Mersin'de gölge oyunu Hacivat-Karagöz geleneğini yaşatıyor

        Mersin'de kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, yaklaşık 500 yıllık Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz geleneğini devam ettiriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:05
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        Mersin'de Hacivat-Karagöz geleneğini yaşatıyor
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        Mersin'de kukla oynatıcısı Tevfik Dinç (57), Hacivat ve Karagöz geleneğini devam ettiriyor.

        Kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, henüz ilkokul çağlarındayken yaklaşık 500 yıllık Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'e merak sardı. Çocuk yaşlarda ailesine gösteri yapan Dinç daha sonra tiyatroya başladı. Karagöz'den vazgeçmeyen Tevfik Dinç, 90'lı yıllardan bu yana şehir şehir gezerek 500 yıllık tarihi yaşatmaya çalışıyor. Çocukların kahkahalarının eksik olmadığı gösterilere, yetişkinler de yoğun ilgili gösteriyor.

        Hacivat Karagöz oyununa başlama hikayesini anlatan Dinç, "İlkokul çağlarında sürekli elektrik kesintileri yaşardık. Elektriğin kesik olduğu akşamlar kitaplarından kestiğim Hacivat ve Karagöz resimlerini kartona işleyip beyaz bir perdenin arkasından mum yakıp kardeşime, mahallenin çocuklarına, anneme ve babama oynuyordum. Karagöze olan sevgim hep içimde kaldı. Ardından tiyatroya başladım. Karagöz'ün eksikliğini hep içimde yaşadım. 90'lı yıllardan bu yana hem Karagöz hem de tiyatro mesleğine devam ettim" dedi.

        Karagöz'ün Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tevfik Dinç, "Karagöz Hacivat ya da Hacivat Karagöz olarak anılabiliyor ama uluslararası literatürde Karagöz olarak alıyoruz. Bu süreçte en büyük sıkıntımız, kostümlü Karagöz yapılması. Karagöz bir gelenekli sanat. Gelenekli sanatlar bir perdenin arkasından yansıyan renklerin cümbüşüyle seyirciye sunulan hayaldir. Kostümle yapıldığı zaman bu mistik yapıyı veremiyorsunuz. O da Karagöz'ü bozuyor" diye konuştu.

        Çocuk kahkahalarının kendisini mutlu ettiğin ifade eden Dinç şunları söyledi:

        "O çocukların mutluluğu, gülüşü her şeye bedel. Oyundan sonra gelip benimle tokalaşmaları, sohbet etmeleri bambaşka bir duygu oluyor. Kahramanmaraş'ta Kızılay'ın iftar verdiği çadırda Karagöz oynattım. Yine Hatay'da da iftar sonrası Karagöz oynattım. Orada da yine çocukları eğlendirdik. Sadece çocuklar da değil 7'den 70'e herkesin zevk aldığı bir gösteri."

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