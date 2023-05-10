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Mersin'de fidye vahşeti! Kaçırılan 12 yaşındaki çocuk öldürüldü

Mersin'de vicdanları kanatan bir vahşet yaşandı... Görev yaptığı sitede oturan yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçıran site görevlisi, aileden 400 bin Euro fidye istedi. Parayı alamayınca çocuğu boğarak öldüren cinayet zanlısı Hasan C, polis ekiplerince yakalandı

Giriş: 10.05.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de fidye vahşeti! Kaçırılan 12 yaşındaki çocuk öldürüldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
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DHA

Mersin'de görev yaptığı sitede oturan yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırıp 400 bin Euro fidye isteyen ve parayı alamayınca da çocuğu boğarak öldürdüğü tespit edilen görevli Hasan C. yakalandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in çocuğu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu.

400 BİN EURO FİDYE İSTEDİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise çocuğu öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada çocuğun siteden ayrılmadığı tespit edildi. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, kaçırılarak alıkonulan çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri cinayet şüphelisi olarak site görevlisi Hasan C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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