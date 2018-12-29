29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrardan 20 kat daha tehlikeli ve akıl hastalıklarına neden olduğu belirtilen 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
AA'nın haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı. Kentin girişlerinde önlemler alan ekipler, durdurdukları bir TIR'da narkotik köpekleri eşliğinde yaptıkları aramada, 100 paket halinde 109 kilogram skunk ele geçirdi. TIR'daki aramalarda, 9 varilde uyuşturucu yapımında kullanılan bir ton 485 kilogram aseton, 292 kilogram hidrolik asit ve 312 kilogram sülfürik asit de bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
DÜN DE ISPAR'TA YAKALANMIŞ
Isparta’da dün yapılan yol kontrolünde bir araç sürücüsünün tavırlarından şüphelenen narkotik polisi tarafından dedektör köpek Odin ile yapılan aramada 1 kilo 620 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
BAŞAKŞEHİR'DE 28 KİLO
Geçen hafta sonu da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, Başakşehir ve Küçükçekmece'de araç ile uyuşturucu satışı yapan 6 şahsı 10 kilo 460 gram skunk maddesi ile birlikte yakaladı. Şahısların kaldıkları adreslerde de arama yapan ekipler, 18 kilo 270 gram skunk maddesi, 8 bin 118 adet ecstasy hap, 50 bin TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.
SKUNK NEDİR?
Uyuşturucu türleri arasında yer alan Skunk, Türkçe'deki kelime manasıyla Kokarca anlamına gelmektedir. Sebebi ise kötü kokusundan dolayı. Esrara göre 20 kat daha tehlikeli ve zararlı olduğu belirtilen bu madde, beyne daha fazla zarar verirken, akıl hastalıklarının da önünü açtığı ifade ediliyor.
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