        Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti çıkarılacak

        Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti çıkarılacak

        Mersin'de 2021 yılında sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ne gömülen 14 metrelik Fin balinasının iskeleti, bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere topraktan çıkarılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:36
        2021'de gömülmüştü! Toprak altından çıkarılacak
        Mersin Üniversitesi tarafından 4 yıl önce Yenişehir Kampüsü'nün bahçesine gömülen Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi hazırlandı.

        Yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yürüttüğü proje kapsamında, 1–8 Ekim’de balinanın gömüldüğü alanda kazı çalışması yapılacak.

        Öğrencilerin form doldurarak katılabileceği çalışma sonunda iskelet, MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'ne götürülecek.

        "ÖĞRENCİLERİMİZİN BU TARİHSEL OLAYA TANIKLIK ETMESİNİ İSTİYORUZ"

        Deniz Ayas, 13 Mayıs 2021'de Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran balinaya nekropsi (hayvanların kadavralarının incelenmesi) yaptıklarını söyledi.

        İncelemede balinanın, deniz aracının çarpması sonucu telef olduğunu belirlediklerini dile getiren Ayas, kaza sonrasında deniz canlısının iç organlarında büyük hasarlar oluştuğunu tespit ettiklerini anlattı.

        Ayas, balinanın iskeletinin bilimsel araştırmalara katkı sağlaması için nekropsinin ardından toprak altında tutulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Fin balinası, mavi balinadan sonra dünyanın en büyük ikinci canlısı. Bu balinanın iskeletinin çıkarılması eşsiz bir tarihsel olay. Öğrencilerimizin bu tarihsel olaya tanıklık etmesini ve maceraya katılmasını istiyoruz. Çalışmamız 3 aşamadan oluşacak. İlk aşamada kafa ve çene kemikleri, daha sonra göğüs bölgesindeki omurlar ve kaburgalar çıkarılacak. En sonunda da kuyruk omurları çıkarılacak ve tüm aşamalar numaralandırılacak. Buradaki her omurga, kaburga ve çene kemiği milyonlarca yıllık balinaların geçmişiyle ilgili bizlere bilimsel bulgular verecek."

        "MÜZEMİZİN EN ÇARPICI, GÜZEL MATERYALİ OLACAK"

        Prof. Dr. Ayas, birleştirme süreci sonrasında iskeletin, bilimsel araştırmalar ve deniz canlılarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması için MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'nde sergileneceğini belirterek, "Fin balinası, müzemizin en çarpıcı, güzel materyali olacak. İskeleti bir an önce çıkarıp öğrenci ve vatandaşlarla paylaşmak istiyoruz" dedi.

        #Fin balinasının iskeleti
        #Mersin
        #haberler
