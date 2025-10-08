Mersin Büyükşehir'in iklim projesine başarı plaketi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Ankara'da düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı-Hibe Bileşeni Fuar ve Bilgilendirme Etkinliği"nde başvuru yapılan yaklaşık 1000 proje içerisinden desteklenen 29 başarılı projenin tanıtımı yapıldı. Program açılış konuşmaları, başarı plaketi seremonisi, hibe faydalanıcılarının projelerini tanıttığı fuar alanı, panel oturumları ve proje sunumları ile geniş bir kapsamda yürütüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) Hibe Programı" kapsamında yürüttüğü "İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç (Make A Move For Adaptation to Climate Change)" başlıklı projesi ile etkinlikte yer aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, başarılı uygulamalar arasında gösterilerek plaket ile ödüllendirildi. Başarı Plaketi Seremonisi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Bülent Halisdemir plaketini teslim aldı. Proje Uzmanı Serel Aşcıoğlu tarafından yapılan sunumda ise, yerelde iklim değişikliğine uyum kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen deneyimler aktarıldı.