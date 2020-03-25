Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kriz merkezini denetledi

AA

Seçer, salgınla mücadele kapsamında ilçe belediyeleriyle oluşturulan "kriz merkezi"ni ziyaret ederek, çalışmaları inceledi. Merkez bünyesindeki faaliyetleri denetleyen Seçer, ekiplerden yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Kriz masası alanındaki çağrı merkezine gelen telefonlarını da yanıtlayan Seçer, Tarsus ilçesindeki bir işletmenin dezenfektan isteği ve Toroslar ilçesindeki 65 yaş üstü bir vatandaşın yemek ve gıda yardımı talebini not alarak ekiplere iletti.

- "Vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum"

Başkan Seçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "İşi ciddiye almak lazım. 'Bir şey olmaz. Bu virüs belli bir süre etkili olur, sonrasında kaybolur ve gider' diye düşünmemek lazım. Eğer tedbir almazsak daha sonraki boyutlar bizi çok farklı mecralara götürebilir. Bunu dikkatle takip etmemiz lazım. Belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiğine dikkati çeken Seçer, kriz merkezindeki çalışmaların kent merkezi ve ilçelerle koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Seçer, vatandaşların süreci en hafif şekilde atlatması için tedbirlerin alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Belli kuralları uygulamamız lazım. Sokakların, evlerin, çalışma ortamlarının hijyen olması gerekiyor. Günlük olarak şehrin dört bir tarafı belediye ekiplerimiz tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Vatandaşların da temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. Bol bol ellerini yıkamaları lazım. Sabunla elimizi daha dikkatli ve belirli bir zaman içerisinde temizlersek, sorunu büyük bir oranda çözmüş olacağız. İkili ilişkilerde sosyal mesafeyi de korumamız gerekiyor. İnsanlar iletişimi belli bir mesafe içerisinde yapmalı, mümkünse evlerinden çıkmamalı. Merkezi yönetim de konuyla ilgili önemli tedbirler alıyor. Her türlü tedbiri aldık, vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."

Kriz merkezi bünyesinde kurulan çağrı merkeziyle vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verildiğini aktaran Seçer, kent genelinde yapılan çalışmaları anlatıp, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.