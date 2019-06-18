Almanya listelerinde üst sıralarda kendine yer bulan ünlü şarkıcı Mero, yaptığı son şarkısı ile Türkiye listelerindede kendine yer buldu.Youtube platformunda 4 gün içerisinde 15 milyon gibi bir dinleyici kitlesine ulaşan Mero genç yaşıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte merak edilen soru Mero kimdir?

MERO KİMDİR?

Mero gerçek adıyla Enes Meral Türk asıllı alman şarkıcıdır. 2000 yılında Almaya'nın Rüsselsheim am Main şehrinde dünyaya gelmiştir. Henüz Rap kariyeri çok taze olan sanatçı, 2017'de Instagram videoları ile parladı. Ardından ise Xatar ve Groove Attack müzik firması ile anlaşan Mero, 23 Kasım 2018'de Baller los isimli teklisini yayınladı. Mero daha ilk parçasından Almanya ve Avustralya müzik listelerinin en üst sırasına oturdu. Bu parça ile sanatçının ilk albümü de duyuruldu.

Ya Hero Ya Mero isimli albüm 15 Mart 2019'da Groove Attack TraX etiketi ile yayınlandı. Albümde toplamda 12 parça yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda ise Mero'nun ikinci teklisi Hobby Hobby piyasaya sürüldü. 17 Ocak 2019'da yayınlanan parça kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenmeye ulaştı ve sanatçıya birçok ödül kazandırdı. Mero şu anda Spotify üzerinde aylık 3.3 milyon aktif dinleyiciye ve YouTube'da ise 183.6 milyon görüntülenmeye sahiptir.