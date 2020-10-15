Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bu yılın son Merkür Retrosu tarihi belli oldu. 2020 Merkür Retro'sunun nasıl gerçekleştiği ve hangi burçların etkileneceği haberimizin detaylarında...

MERKÜR RETROSU NE DEMEK?

Bir gezegenin geri harekette (Retro) olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz. Sonuç olarak da bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.

Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir. En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir.

Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir. Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Gerileme dönemini bir çok okuyucumuz araştırmaktadır.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN 2020?

Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Merkür retrosu senede 3 kez olur. Bu son geri hareketi ise 14 Ekim'de başladı, 3 Kasım'da duracak.