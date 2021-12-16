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Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) saat 14.00'da gelecek faiz kararında olacak. Son PPK toplantısından 100 baz puanlık indirim kararı çıkmıştı. Böylece politika faizi yüzde 15'e çekilmişti.

Son 3 toplantıda toplam 400 baz puanlık faiz indirimine gidilirken, piyasa indirim serisinin bugün de devam etmesini bekliyor.

Bu beklentinin oluşmasında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun aralıkta faiz indirimi için alan kaldığını söylemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin düşük faiz politikasını desteklemeyi sürdürmesi etkili oldu.

ANKETLERDE 100 BAZ PUAN ÖNE ÇIKTI

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de faizin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

Yabancı bankalarda da indirim beklentisi ağırlık kazandı. Deutsche Bank ve Unicredit bu toplantıda Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini açıkladı. Barclays ise bugünkü toplantıda 200 baz puan indirim gelmesini bekliyor.

CREDIT SUISSE'DEN RAPOR

Buna karşılık Credit Suisse analistleri yayımladıkları raporda Kavcıoğlu’nun son yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti. Ancak yerli yatırımcılar toplantıda kendilerine böyle bir açıklama yapılmadığını söyledi.