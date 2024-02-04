Merkez Bankası’nda Fatih Karahan Dönemi! 2023 enflasyonuyla ilgili 'açık mektup' yazacak!

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Merkez Bankası’nda Hafize Gaye Erkan dönemi sona erdi. Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istedi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Karahan'dan boşalan başkan yardımcılığı koltuğu için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı atama bekleniyor.

ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLAYACAK

Karahan'ı, yoğun bir mesai bekliyor. Karhan yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Hükümete enflasyon mektubu yazacak. Haftanın ilk gününde Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verisini açıklayacak. Yeni başkanın imzasıyla; 2023'te yüzde 64,77 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili hükümete "açık mektup" gönderilecek. 2023 yıl sonu enflasyonun hedef aralığın üzerinde gerçekleşmesinin gerekçeleri, hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemler anlatılacak.

EKONOMİSTLER VE GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAYACAK

Karahan, 8 Şubat Perşembe günü, enflasyon raporu toplantısı için ilk kez kamera karşısına geçecek. 2024 yılı enflasyon tahminini paylaşacak. Ekonomistler ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Karahan'ın başkan olarak atamasının ardından, Merkez Bankası'ndaki başkan yardımcılarının sayısı 2'ye düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde, Karahan'dan boşalan koltuk için yeni atama yapması bekleniyor.