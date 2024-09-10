Merkez Bankası, Eylül ayında Fatih Karahan liderliğinde bir kez daha toplanacak. Bu ay küresel piyasalarda Fed'in en az 25 baz puan indirime gideceği güçlü bir beklenti yaratırken, Merkez Bankası'nın da karar merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...