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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman, beklenti ne yönde?

        Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Aralık ayının gelmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ekonomi gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi. Kasım ayında faiz oranını sabit tutma kararı alan TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Daha önceki açıklamalarında "sıkı para politikası" vurgusu yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu politikanın kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti. Peki, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman yapılacak ve alınacak faiz kararı hangi tarihte kamuoyuna duyurulacak? İşte konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:58
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        • 1

          Aralık ayı ile beraber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bir kez daha ekonomi gündeminin en önemli konularından biri haline geldi. Kasım ayında faiz oranlarını sabit tutma politikasını sürdüren Merkez Bankası, son 8 toplantısında herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi. Şimdi ise gözler, Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası'nın Aralık ayına ilişkin faiz kararının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.

        • 3

          "SIKI PARA POLİTİKASI KARARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

          Karahan, "Para politikamızdaki kararlı duruşumuz yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlendirme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Mart ayında yüzde 50’ye çıkardığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

        • 4

          YIL SONU ENFLASYON YÜZDE 44

          "Yıl sonunda enflasyonun yüzde 44’e düşmesini bekliyoruz. Yaz aylarında baz etkisi ile hızlı düşen enflasyon, önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşme ile düşmeye devam edecek. 2025 yılı sonunda ise enflasyonu yüzde 21’e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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