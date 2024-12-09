Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman?
Aralık ayına girmemizle beraber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı beklenmeye başladı. Kasım ayında da faizi sabit tutan Merkez Bankası, 8 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Peki, Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Gözler, Aralık faiz kararı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Kasım ayında faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ayki kararı merak ediliyor. Konu hakkında daha önce açıklama yapan Merkez Başkanı Fatih Karahan, 'sıkı para politikası kararını sürdüreceklerini' ifade etmişti. Peki, Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman açıklanaca, PPK toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...
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TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.
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"SIKI PARA POLİTİKASI KARARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karahan, "Para politikamızdaki kararlı duruşumuz yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlendirme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Mart ayında yüzde 50’ye çıkardığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.
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YIL SONU ENFLASYON YÜZDE 44
"Yıl sonunda enflasyonun yüzde 44’e düşmesini bekliyoruz. Yaz aylarında baz etkisi ile hızlı düşen enflasyon, önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşme ile düşmeye devam edecek. 2025 yılı sonunda ise enflasyonu yüzde 21’e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.