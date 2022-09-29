Merkel: Putin'in sözleri ciddiye alınmalı

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Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

2005-2021 yılları arasında Almanya Şansölyesi olan Merkel, Eski Federal Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Putin'in, "Rusya kendisi savunmak için mevcut tüm araçların kullanabilir" açıklamasına değinen Merkel, Putin'in sözlerinin ciddiye alınmasını gerektiğini belirtti.

Merkel, "Sözlerini ciddiye almak, açıklamalarını blöf olarak görmemek, onlarla ciddi bir şekilde ilgilenmek, hiçbir şekilde bir zayıflık ya da yatıştırma işareti değil, politik bir bilgelik işaretidir." açıklamasında bulundu.

PUTİN'DEN BATI'YA: NÜKLEER ŞANTAJ YAPIYOR Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu. Açıklamasında Batı'ya tepki gösteren Putin, Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti. Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" bu bir blöf değil" ifadelerini kullanmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.