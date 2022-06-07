Merkel geri dönecek mi?

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Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel (67) 8 Aralık'ta görevini bıraktıktan sonra adeta ortadan kayboldu. Halkın önüne çıkmadı, Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yapmadı, ara sır alışveriş yaparken görüntülendi.

Bild'de yer alan habere göre, 67 yaşındaki Merkel bu akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Merkel'in bu adamı 'Eski Şansölye geri mi dönmek istiyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından çok fazla yorumda bulunmadı. Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik 'yumuşak tavrı' bazıları tarafından eleştirildi, bu yüzden kendisinin bu akşam nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.

Bild'in aktardığı habere göre, Merkel, Almanya'nın en meşhur tiyatrolarından Berliner Ensemble'sinde gazetecilerle buluşmayı kamu hayatına sorunsuz bir şekilde geri dönmek istediği için yapıyor.

PLANI NE?

Raporlara göre Merkel, kendisini bir taraf veya gölge şansölye gibi hissettiği izleniminden kaçınmak istiyor.

Selefleri Helmut Kohl (CDU) ve Gerhard Schröder'in (SPD) aksine seçilmeyen, görevi gönüllü olarak bırakan eski bir şansölye olarak nasıl davranılabileceğini göstermek istedi.

Buna göre Merkel, Schröder gibi Rus gaz şirketlerinde denetleme kurulu görevi almak istemiyor.

Ancak yakın zamanda gazetecilerle yapılan görüşmeler veya röportajlarla halkın önüne çıkma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor.