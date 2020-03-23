Paylaştığı videoda kendi testlerinin negatif çıktığını belirten milli savunmacı Merih Demiral, "Benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi. Testlerim de negatif çıktı. Ülkemiz için en önemli nokta hep beraber evde kalıp, gerekli tedbirleri almak. 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız, sosyal medyayı bizim kadar aktif kullanmadıkları için durumun ciddiyetinin farkında değiller. Şu an elimizden gelenin en iyisi hep beraber evde kalmak. Lütfen sizde evde kalın" ifadelerini kullandı.

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