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        Haberler Gündem Politika Merih Demiral'in yaptığı "Bozkurt" işareti TBMM gündeminde | Son dakika haberleri

        Merih Demiral'in yaptığı "Bozkurt" işareti TBMM gündeminde

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası"nda Merih Demiral'ın yaptığı "bozkurt işareti" de gündeme geldi. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, maç sonrası Merih Demiral'ın yaptığı "bozkurt" hareketinin binlerce yıldır var olan bugün dahi Türk devletleri tarafından kullanılan bir işaret olduğunu belirterek, "Kendi kanunlarında, içtihatlarında dahi herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen Almanya'nın bu çıkışı 'futbol sadece futbol değildir' sözünün tam da karşılığıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:27
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        "Bozkurt" işareti TBMM gündeminde
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        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

        Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

        BOZKURT İŞARETİ

        AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası"nda çeyrek final heyecanı yaşatan Türk milli futbol takımını tebrik etti.

        Avusturya maçında Türk milli takımının başarısının tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade eden Baykan, Merih Demiral'ın yaptığı "bozkurt işareti" üzerinden Almanya İçişleri Bakanı ve siyasi çevrelerin konunun amacı dışına çıktığını ve millileri baskı altına almaya çalıştıklarını, UEFA marifetiyle Demiral'ın cezalandırılmasının sağlandığını söyledi.

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        Baykan, maç sonrası Merih Demiral'ın yaptığı "bozkurt" hareketinin binlerce yıldır var olan bugün dahi Türk devletleri tarafından kullanılan bir işaret olduğunu belirterek, "Kendi kanunlarında, içtihatlarında dahi herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen Almanya'nın bu çıkışı 'futbol sadece futbol değildir' sözünün tam da karşılığıdır." dedi.

        ORDU'DA SEL FELAKETİ

        MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı konuşmada, pazar günü meydana gelen yağışların sele neden olduğunu belirterek, selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Şanlıtürk, son yıllarda küresel ısınma ile yaz aylarında Karadeniz bölgesinde ve Ordu'da ani sağanak yağışların sele dönüştüğünü belirterek, "Son on yıl içerisinde ilimizde 305 afet yaşanmıştır. 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2016'da yaşanan selde Perşembe ilçesinde kaybolan iki vatandaşımıza hala ulaşılamamıştır. Son yağışlarda iki saat içerisinde metrekareye yaklaşık 186 kilogram yağış düşmüştür. Bu yağışlar birçok ilçemizde heyelan, toprak kayması, su baskını, dere ve ırmak taşmasına neden olmuştur. Alınan önlemler sayesinde selin vereceği zararlar en aza indirgenmiştir." dedi.

        FINDIK TABAN FİYATLARI

        CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise fındık taban fiyatlarına ilişkin, "Diğer tarım ürünlerinin başına gelen bizim de başımıza gelsin istemiyoruz. Çay üreticisi perişan, buğday üreticisi perişan, aynı perişanlığı biz de yaşamak istemiyoruz." dedi.

        NE OLMUŞTU?

        UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Türkiye’nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral maç sonu Bozkurt işareti yapmıştı.

        UEFA, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç ceza verdiğini açıklamıştı.

        Türkiye'den karara art arda tepkiler gelmişti.

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        #TBMM
        #gündem
        #Melih Demiral
        #Bozkurt
        #Son dakika haberler
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