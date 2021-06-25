26 bin TL'lik güneş gözlüğü

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Merih Demiral ve İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Ozan Kabak, İstanbul'a geldi.

İkili, geçtiğimiz gün Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun Bebek’teki dükkanından alışveriş yaptı.

Çeşme'de tatil yapacak olan milli futbolcular, 26 bin TL değerindeki güneş gözlüklerinden satın aldı.