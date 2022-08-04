"EVLİLİK İLERİDE OLABİLİR"



Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, daha önce ilişkileri hakkında konuşmuştu. Aral ile Keskin, "Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şu an çok mutluyuz. İlerisine bakacağız." açıklamasını yapmıştı.