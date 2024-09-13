Meriç Aral kimdir? Meriç Aral kaç yaşında ve nereli?

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral (d. 17 Kasım 1988, İstanbul), Türk oyuncu.

Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. 2012 yılında yayımlanan Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı.

2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karakterini canlandırdı. Ardından, 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide rol aldı.