Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak lezzetli bir çorba olan Mercimek çorbası herkesin çok sevdiği bir çorbadır. Bol limonla yendiğinde daha lezzetli olan Mercimek çorbası yüksek vitaminlidir.

Mercimek Çorbası Malzemeler;

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 yemek kaşığı un

1 adet havuç

½ yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

½ çay kaşığı kimyon

1 litre su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?

Yemeklik olarak doğranan soğanlar tencerede kavrulur. Un ilave edilerek karıştırılır.

Salça kullanacaksınız salça ilavesi yapılır.

Küp doğradığınız havuç ve mercimekler ilave edilerek üzerine su eklenir. Havuçlar yumuşadıktan sonra blenderden çorba çekilir.

Dilerseniz karabiber, tuz ve kimyon ekleyebilirsiniz.

Kıvamı koyu gelirse bir miktar su ekleyebilirsiniz.

Sosunu tavada hazırlayıp servis ederken kaselere dökebilirsiniz.

Mercimek Çorbasının Püf Noktaları:

Mercimeklerin bol suyla yıkanması.

Tavuk suyu ya da et suyu kullanmanız lezzetini daha çok arttırır.

Acı severseniz kırmızı biberi bol kullanmanızı tavsiye ederiz.

Un yerine patates kullanabilirsiniz.