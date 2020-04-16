16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mercedes-Benz Türk, 20 Nisan’da Hoşdere otobüs fabrikası ve 24 Nisan’da Aksaray kamyon fabrikasında üretime başlayacağını duyurdu.
Üretim faaliyetlerine tekrar başlaması konusunda açıklama yapan Mercedes-Benz Türk, 23 Mart’ta itibaren ara verilen faaliyete yeniden başlanacağını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz Türk olarak, dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 28 Mart’tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize 20 Nisan’a kadar ara vermiştik. İçinde bulunduğumuz şartlarda yaptığımız işin önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz" denildi.
Türk otomotiv sanayisinde Toyota, Tofaş ve Bosch gibi şirketler üretime yeniden başlama tarihlerini Mayıs başına ertelediklerini duyurmuşlardı.
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