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        Haberler Gündem Politika Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti: Dervişoğlu ilk kez konuştu | Son dakika haberleri

        Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti: Dervişoğlu ilk kez konuştu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, eski Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesine ilişkin ilk kez konuştu. Dervişoğlu, görüşmeden daha önce haberinin olmadığını, görüşmeyi İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla öğrendiğini belirterek, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi." diye konuştu. Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini belirten Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:32
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        Dervişoğlu'ndan Erdoğan-Akşener görüşmesi açıklaması
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Dervişoğlu, eski Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesine ilişkin ilk kez konuştu.

        "GÖRÜŞMEDEN HABERİM OLMADI SONRASINDA BİLGİLENDİRİLDİM"

        Dervişoğlu, Akşener-Erdoğan görüşmesinden daha önce haberinin olmadığını belirterek, görüşmeyi İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gördüğünü söyledi. Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini aktaran Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

        Görüşmeyi olumlu bulmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi. Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim." diye konuştu.

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        #Müsavat Dervişoğlu
        #meral akşener
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Son dakika haberler
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