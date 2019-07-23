Menü kelimesi nasıl yazılır, anlamı nedir? İmla kuralları arasında bu soru merak ediliyor.

MENÜ MÜ, MÖNÜ MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, menü şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mönü" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "menü"dür.

MENÜ ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre menü; yemek listesi, komut veya seçenek listesi anlamlarını taşımaktadır.