Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Hatay ve Adana’dan son 2 günde tank ve zırhlı taşıyıcı araçların taşıyan askeri TIR’lar Gaziantep Karkamış Sınır Kapısında çıkış yaparken, Denizli Komando Turgay’dan sevk edilen onlarca zırhlı araç, mühimmat Celabrus’a geçiş yaptı.

Birliklerin Münbiç kent merkezine 10 kilometre mesafedeki karargaha konuşlanacak. ÖSO birliklerine Münbiç sınırına kaydırılırken, ABD askerlerinin çekilmesinden sonra önümüzdeki günlerde operasyon yapılması planlanıyor. Öte yandan sıkışan YPG’nin ana omurgasını oluşturan SDG sözde yöneticileri Esat rejimine özerklik verilmesi şartıyla Münbiç’i teslim etmeye hazır oldukları teklifinde bulundukları ortaya çıktı. Rejimin, can güvenliklerini sağlama şartıyla koşulsuz Münbiç'i teslim etmelerini istediği, teklifi reddettiği öğrenildi.

ÇANKIRI'DAN TRENLE SEVKİYAT

Öte yandan Çankırı'da, çok sayıda zırhlı araç Suriye sınırına ulaştırılmak üzere trenlere yüklendi.

AA'nın haberine göre Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT),Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi. Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi. Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da hazırlıkları yerinde inceledi.