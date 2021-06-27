MENAJERİMİ ARA KONUSU
Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.
Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanmıştır.
Bedir Bedir
Bekir Güzel
Ego Ajansın çaycısı ve ofisboyu. Aslında ne iş olsa yapıyor, çay da taşıyor, araba ile oyuncuları da karşılıyor yeri geldiğinde. Tam bir Anadolu insanı. Dobra, ağzına geleni üstüne düşünmeden söyleyiveriyor. Patrondan, amirden çekinmesi yok. Ondan daha iyi çay demleyen olamayacağına çok emin, gerekirse bunun için yarışa girmeye hazır. Kırmızı çizgisi bu, en iyi çay onun işi… Evli, iki çocuğu var. Zaman zaman patrondan patroncu. Dizilerin reytingini tahmin etmekte üzerine yok. Hep doğru sonucu tahmin edebiliyor. Bir film bittiğinde de gişesini tahmin ettirmek için ona izletiyorlar, bu ajansta bir gelenek olmuş artık, tutar bu diyorsa tutuyor, yok batar diyorsa batıyor. Arada hayata dair büyük büyük laflar etmeye bayılıyor. Ee ne de olsa görmüş geçirmiş biri, ne starlar gördü üç günde yok oldular, halbuki dinleselerdi Bekir’i bambaşka bir kariyerleri olurdu, hemen havalandılar ama… Buna yürekten inanıyor… Neşeli, iyi niyetli, temiz biri.
Buse Sinem İren
Meral Devrik
Dicle’nin çocukluk arkadaşı. Ortaokul ve liseyi beraber okudular. Üniversitede işletme okudu. Antalya’da iş bulamayınca geçen sene İstanbul’a geldi. Şimdi Dicle’nin da İstanbul’a gelmesiyle aşırı mutlu. Kıt kanaat geçiniyor ama zaten kanaatkar biri. Noterde memurluk yapıyor. Küçük bir hayatı, küçük hayalleri var. Kendi halinde, mutlu biri. Dicle’nin içine girdiği ışıltılı hayatla beraber onun da yaşamına biraz renk gelecek. İyi bir arkadaş, Dicle ne zaman ihtiyaç duysa yanında olacak biri. Paylaşımcı, iyi huylu. Bazı küçük takıntıları var, nazara inanır, doğal taşların şifalı olduğunu düşünür. Arada böyle şeylere sararak bütün evin şeklini değiştirmeye kalkar. Örümceklerden aşırı aşırı korkar. Yanıbaşında Dicle ünlü bir oyuncuyla maal gibi bir aşk yaşarken Meral eve tantuni getiren kuryeye aşık olacak. Kıskanç habis biri olmadı asla. Ama yine de bazen Dicle’nin onun dünyasından artık sıkıldığını düşünüp üzülüyor.
Duygu Şen
Ece Altın
Cevval magazin muhabiri. Lakabı vampir. Girip çıkmadığı delik duymadığı haber yok. Ego Ajanstaki menajerler ondan çok korkuyor. Ece asla yalan haber yazmaz. Ama haber kokusu alınca da kimsenin gözünün yaşına bakmaz… Sektördeki başarısıyla sektörün ondan duyduğu nefret beraber büyüyüp çoğalıyor…
Aydın
İdeal Beran Kotan
Barış Havas'ın ağabeyi.
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