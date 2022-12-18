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MEMUR ZAMMI 2023 Ocak (6 aylık) yüzde mi, seyyanen mi olacak? En yüksek ve en düşük memur zammı netleşiyor

Memur zammı 2023 Ocak ayı oranları netleşiyor! Gündemde ise kritik soru var

Memur zammı Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte son 6 ayın enflasyon artış oranı ve toplu sözleşme farkının bu orana eklenmesiyle belli olacak. Zammın netleşeceği güne 1 aydan az bir süre kala gözler 2023 memur zammı tahminleri netleşmeye başladı. Öte yandan zammın seyyanen mi, yüzde olarak mı yapılacağı ise merak ediliyor. İşte tahmini memur maaş zammı tahminleri ve merak edilen tüm detaylar...

Giriş: 18.12.2022 - 09:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur zammı Ocak 2023 öncesi özellikle yıl sonu enflasyon tahminleri de göz önünde bulundurularak yapılmaya başlandı.  Enflasyon artış oranına toplu sözlşeme farkının eklenmesiyle birlikte Ocak 2023 memur zammı  netelşecek. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla birlikte memurlara ikinci zam yapılacak. Tahmini hesaplamalar devam ederken zammın seyyanen mi, yoksa yüzde mi yapılacağı ise son günlerde başta kmau çalışanları olmak üzere kamuoyunda merak edilen sorular arasında yerini aldı. Peki, en düşük memur maaşı ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak? Toplu sözleşme zam farkının eklenmesinin ardından memur zammı ne kadar olacak? İşte memur zammında merak edilen detaylar...

     

  • MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

    Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fartk gözetmeksizin örneğin bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik anflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.

  • MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA NE KADA ROLACAK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netelşemiş olacak.

  • 5 AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.

  • İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.

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