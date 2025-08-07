Memur toplu sözleşme zammı 2025: Memur ve memur emeklisi yüzde kaç toplu sözleşme zammı alacak
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme zammı görüşmeleri devam ediyor. 2025 yılının ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı alan memurlar, 2026-2027 yılları için görüşmelere devam ediyor. Memur-Sen teklifini verirken, hükümet henüz bir teklifte bulunmadı. Peki, memur ve memur emeklisi yüzde kaç toplu sözleşme zammı alacak, zam oranı görüşmelerinde son durum nedir? İşte, detaylar...
6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Şimdi ise gözler, 2026 ve 2027 yılları için memurların alacağı toplu sözleşme zammına döndü. Memur-Sen yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi. Müzakerelerin devam ettiği toplu sözleşme zammı için gözler hükümetten gelecek teklife döndü. Peki, memur ve emekli memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak, son durum nedir? İşte, son gelişmeler...
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükseldi. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 16.411 TL’den 19.147 TL’ye çıktı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük emekli memur maaşı, 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye yükseldi.
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
2025 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliğe göre; 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapıldı.
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
28 Temmuz'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun talepleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında tasnif edildi. Hizmet kollarının tekliflerinin geneline dair ön müzakereler yapıldı. Bu tekliflere dair çıkarılan raporların müzakerelerine başlandı. Müzakereler 11 Ağustos'a kadar sürecek.
Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin Ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Beklenti ise 12 Ağustos'ta hükümetin ilk teklifini vermesi yönünde. Memur-Sen ise teklifin bu tarihten önce verilmesini talep ediyor.