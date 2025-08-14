HÜKÜMET İKİNCİ ZAM TEKLİFİ YAPTI MI?

15 Ağustos bugün Bakan Işıkhan ve üç Konfederasyon Başkanı arasında saat 16.30'da başlayan görüşme sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçınl "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.

Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" derken "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik" diye konuştu.