Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3'ünde açıklanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 TL'den 22 bin 671 liraya yükseltilmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...