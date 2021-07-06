Memur aile yardımı ne kadar oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 Temmuz memur maaş zammı açıklanması ile birlikte en düşük ve en yüksek memur maaşları da açıklandı. İşte 2021 memur aile yardımı ücreti ile ilgili detaylar haberimizde...



MEMUR AİLE YARDIMI KAÇ TL?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.

Eş yardımı 405,73,

0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,

6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

KİM, NE ALACAK?

- EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.

- MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

- ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

- EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı

2021 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

1. 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.

2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.

3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.

4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.