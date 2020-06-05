Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevine getirildi. 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın'ın hayatını ve karierini sizler için hazırladık...

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Bankacı, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi. 1973 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

Harvard Extension School'da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.