09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Herkes onu 2015 yılında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinden tanımıştı. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile yaptığı evlilik magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Peki, Meltem Miraloğlu kimdir? İşte eşi ve yaşı
Meltem Miraloğlu kimdir?
Meltem Miraloğlu 13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu. Güzel oyuncu 2 yaşındayken ailesi ile İstanbul’a taşındı. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili duyduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynadı. Kılıç Günü, Bir Bulut Olsam dizilerinde rol aldı. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül’ün “Hayat Devam Ediyor” adlı dizisinde küçük gelin “Hayat”ı canlandırarak ün kazandı. Kısa sürede beğeni toplayan Miraloğlu sonrasında “Adını Kalbime Yazdım” adlı dizide “Dicle” karakterini canlandırdı. 2016’da bir dram ve bir korku filmi ile karşımıza çıkan oyuncu daha sonra Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı yapımda yer aldı. Bilal Babaoğlu’nun yönettiği filmde Emirhan Kartal ile birlikte başrolde yer aldı. Miraloğlu, efsane ozanın karısı Esma’yı canlandırdı.
Meltem Miraloğlu Eşi
2019 yılı Ekim ayında Meltem Miraloğlu, kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.
|Film adı
|Rol
|Tarih
|Sekerat Son
|2016
|Aşık
|Esme
|2016
|Ateş
|Atiye
|2016
|Güzel Günler Göreceğiz
|Feride'nin kardeşi
|2012
|Dizi
|Rol
|Yayın Tarihi
|Bölüm Sayısı
|Adını Kalbime Yazdım
|Dicle
|Hayat Devam Ediyor
|Hayat
|Kılıç Günü
|Bir Bulut Olsam
|Reklam
|Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi
HAYAT DEVAM EDİYOR DİZİSİ HAKKINDA
Mahsun Kırmızıgül ilk TV projesindeki dev kadrosu ile dikkat çekmişti. Fikret Kuşkan, Arif Erkin, Meltem Miroğlu, Rana Cabbar, Şenay Gürler, Rozet Hubeş, Serkan Şenalp, Ali Barkın, Onur Tuna, Sera Tokdemir, Neslihan Atagül ve Çağla Şimşek gibi isimler dizide yer aldı.
Genel Hikayesi
Çömlekçi İsmail zorla evlendirildiği karısı Kudret'ten dört, aşık olup Kudret'in üzerine kuma getirdiği Cennet'ten ise üç çocuğa sahiptir. İsmail, çömlekçilikten artık para kazanamamaktadır ve birkaç oğlu Siraç ve kızı Zeliha'nın desteğiyle İstanbul'a göç etmeye karar vermiştir. Bu arada ailenin ortanca kızı güzeller güzeli Hayat, yörenin en eski ailelerinden birinin oğlu Kerem'le gizliden aşk yaşamaktadır. Gençlik heyecanı ve aşk ateşi ikisinin de hata yapmasına neden olur ve Kerem'le Hayat evlenmeden önce beraber olurlar. Aile bunu öğrenince şehrin en zengin, acımasız ve güçlü adamlarından 70 yaşındaki Abbas'ın 15 yaşındaki Hayat'ı istemesini fırsat bilip kızı Abbas'a verirler. Bu olaylar nedeniyle aile, İstanbul'a neredeyse "kaçarak" gidip yerleşir. Ancak büyük şehir onlar için büyük bir tuzaktır. İsmail ve eşlerinin İstanbul'a bir türlü uyum sağlayamamaları, İsmail'in çocuklarından Şirin'in şöhret ve para tutkusu, Bekir'in karanlık yollara sapması, bir kolu sakat olan sessiz Malik'in şehirde giderek erozyona uğraması, Hayat'ın küçücük bedeninin ve ruhunun kabuk bağlamasıyla, etrafına ördüğü duvarların arkasında kalması ve acımasız ve sert bir karakter olup çıkması, büyük oğlan Siraç'ın imkansız aşkı, Zeliha'nın ailesi ve aşkı için direnişi gibi iç içe geçmiş durumlar hikayenin temel taşlarını oluşturuyor.
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