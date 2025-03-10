Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Meltem Cumbul’un adı Ülker Stadyumu’nda yıldızlara yazıldı - Magazin haberleri

        Meltem Cumbul’un adı Ülker Stadyumu’nda yıldızlara yazıldı

        Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Meltem Cumbul, Starfan projesi kapsamında isminden Ülker Stadyumu'nda yer alan Efsane Yol'da yıldızlar arasında yer aldı. Cumbul, bu anlamlı jest için teşekkürlerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 21:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adı Ülker Stadyumu'nda yıldızlara yazıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe taraftarı olan Meltem Cumbul, Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlar arasında adını duyurdu. Konuyla ilgili duygularını paylaşan Cumbul; "Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Yapılan bu jest benim için çok değerli ve anlamlı. Fenerbahçe stadında ismimin yazması unutulmaz bir anı oldu. Tüm camiaya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #meltem cumbul
        #fenerbahçe

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Habertürk Anasayfa