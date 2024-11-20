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        Haberler Spor Futbol Melo'dan Fatih Terim çağrısı - Futbol Haberleri

        Melo'dan Fatih Terim çağrısı

        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, A Milli Takımı'nın Karadağ'a 3-1 yenildiği maçın ardından teknik direktörlük görevi için Fatih Terim çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 01:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:57
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        Melo'dan Fatih Terim çağrısı!
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        UEFA Uluslar B Ligi 6. ve son maçında Karadağ'a 3-1 yenilerek liderlik şansını kaybeden A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için Play-off oynayacak.

        Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden milli takım, grupta Galler'in arkasında kaldı. Milli Takım, A Ligi için play-off oynayacak.

        A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'nın performansı ve tercihleri tartışmalara neden olurken, milli takım için sürpriz bir çağrı geldi.

        MELO'DAN TERİM ÇAĞRISI

        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, milli takımın yenilgisi sonrası Fatih Terim çağrısında bulundu.

        Melo, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Fatih Terim için yaptığı milli takım çağrısında bir paylaşım yaptı ve paylaşımında, "Çare Terim" ifadelerini kullandı.

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        Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

        MELO'NUN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

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