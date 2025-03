Melisa Şenolsun Nik Xhelilaj ile gecelerde

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Şenolsun, 2010'da 'The Albanian' filmindeki rolüyle Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Oyuncu Ödülü' kazanan Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile Cihangir'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Şenolsun; "Yeni bir projeye başlıyorum hatta bugün toplantısı yapıldı 'Hayırlı olsun' diyorum daha tam netleşmediği için burada söyleyemiyorum" dedi.

"AŞK HER AN HER YERDE OLABİLİR"

Nik Xhelilaj ile aynı taksiye binen Melisa Şenolsun, gazetecilerin,"Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna "Her an her yerde olabilir" yanıtını vererek yeni birlikteliğinden tüyo vermiş oldu.

Öte yandan her bir parmağına farklı model yüzük taktığı görülen Melisa Şenolsun'un tarzı dikkatlerden kaçmadı.