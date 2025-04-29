Melisa Döngel: Zamanı geldiğinde söyleyeceğim
Melisa Döngel, Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Döngel; "Yeni projelerim var. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim" ifadelerini kullandı
Giriş: 29.04.2025 - 08:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:36
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Sarıyer'de çıktığı alışveriş turunda görüntüledi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yeni projelerim var. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim" dedi.
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