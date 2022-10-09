"NEGATİF ENERJİNİN BENİ YIPRATMASINA İZİN VERMİYORUM"

Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada Pamuk, hayat felsefesini "Negatif enerjiden uzak durmak... Bu negatifliği bir insan ya da ortamda hissettiğim anda o ortamdan uzaklaşıyorum çünkü o enerjinin beni yıpratmasına izin vermek istemiyorum" sözleriyle tanımlamıştı.