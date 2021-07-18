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Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk dizileri

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Melisa Aslı Pamuk magazin dünyasının gündeminde. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk araştırılıyor. Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk dizileri

18.07.2021 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk dizileri

Genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç ile tatil görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Melisa Aslı Pamuk hakkında merak edilenleri derledik...

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'ta yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe'te (Kâinat Güzellik Yarışması) temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK DİZİLERİ

Başlangıç Yapım Rol Notlar
2004 Dat zit wel snor Hayal Başrol Oyuncusu,[kaynak belirtilmeli] Sinema filmi
2012 G.D.O. KaraKedi Elmas Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi
2012-2013 Yer Gök Aşk Sevda Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, FOX TV
2014 Kurt Seyit ve Şura Ayşe Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Star TV
2014 Her Sevda Bir Veda Azade Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Show TV
2014-2015 Ulan İstanbul Zeynep Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi, Kanal D
2017-2018 Kara Sevda Asu Kozcuoğlu Başrol Oyuncusu Televizyon dizisi, Star TV
2018-2019 Çarpışma Cemre Gür Başrol Oyuncusu Televizyon dizisi, Show TV
2020 Kilit Benal Erendik Başrol Oyuncusu Film Sinema
2020 Yeni Hayat Yasemin Karatan Başrol Oyuncusu Televizyon dizisi, Kanal D
2021 Kırmızı Oda Mitra Şerifi Konuk Oyuncusu Televizyon dizisi, TV8
2021- Hay Sultan Başrol Oyuncusu Televizyon dizisi, TRT 1

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