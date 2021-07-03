İLK BULUŞMA İTİRAFI

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Melis Sezen, başından geçen ilginç buluşma hikayesini anlatmıştı. Sezen, "Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. Ve o an biter. Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; ‘Şu site var biliyor musun?’ ‘Evet, biliyorum’ dedim. ‘İşte o bizim. Karşıda da şu site var, o da bizim’ falan dedi. Oradan kaçtım" demişti.