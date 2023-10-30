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        Haberler Magazin Melis Sezen'e babasından 21 yıl sonra mektup - Magazin haberleri

        Melis Sezen'e babasından 21 yıl sonra mektup

        Melis Sezen'e, babasının 29 Ekim 2002'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektup ortaya çıktı. Duygularını dile getiren Sezen; "Bugün, hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:26
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        • 1

          PTT tarafından 2002’de düzenlenen "2023’e Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazılan mektuplar adreslere ulaştı. O mektuplardan biri de oyuncu Melis Sezen'e geldi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Melis Sezen, babasının yıllar önce kendisi için mektup yazdığından haberinin olmadığını söyledi.

        • 3

          "İNANAMADIM"

          Melis Sezen mektupla ilgili şu satırları yazdı: Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım! Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Atatürk’ün de dediği gibi “En büyük bayram, kutlu olsun!” Bundan 20 yıl önce 29.10.2002 tarihinde babam ben daha 1'inci sınıfta ilk defa okulumla birlikte Cumhuriyet Bayramına katılırken bugün için, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet’in 100'üncü yılı için bir mektup yazmış bana ve ailemize. Şimdi, 20 yıl sonra bu mektup geldi. Tabii ki mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım. “Nasıl yani, 20 yıl öncesinden bugünkü bize mektup mu?” Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var… “Ali ata bak. Çetin ata bak.” Bunları yazıp bayrama katılmışım babam da altına bugün okumamız için mektubunu yazmış bize. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız. Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları…

        • 4

          "TEŞEKKÜR EDERİM BABA"
          Dünyada sevgiden daha önemli daha özel bir şey yok ve bu aldığım en kıymetli, en özel hediye! O yüzden sonsuz teşekkür ederim baba! İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi, iyi ki önce sevmeyi, birleştirmeyi, farklılıklarla bütün olmayı, özgür olmayı öğrettiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, onun ruhunu öğrettiniz! Şükürler olsun, Cumhuriyetimizin varlığına, milli birlik ve beraberliğimize ve canım Türkiyeme. Görevimiz, “Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

        • 5

          Ve Sevgili PTT, bu ne güzel bir düşünce, ne ince bir düşünce ne sevgi dolu, özümüzü, birliğimizi anlatan bir projedir ki 20 yıl öncesinden bugün, Cumhuriyet’in 100. Yılı için mektup yazmak. Eminim bir sürü ev, dünyanın en özel hediyesini almış, dünyanın en özel, tarifsiz duygularını hissetmiştir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz, 20 yıl boyunca tertemiz bir şekilde o mektupları sakladığınız ve bugün bize en özel armağanı iletip birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.
          Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet!

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