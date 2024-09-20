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        Haberler Televizyon Melis Sezen, 'Deha'da 'İmre' karakteriyle çok konuşulacak

        Melis Sezen, 'Deha'da 'İmre' karakteriyle çok konuşulacak

        Televizyon ekranlarında hayat verdiği karakterlerle adından başarıyla söz ettiren Melis Sezen, SHOW TV'de yayına başlayacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Deha' ile yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Pazar akşamı SHOW TV'de ilk bölümü yayınlanacak olan dizide; 'İmre' karakterine hayat veren başarılı oyuncu, 'Deha' ile ilgili görüşlerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:49
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        "Keşfetmek için sabırsızlanıyorum"
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        Pazar akşamı SHOW TV'de başlayacak olan Ay Yapım imzalı 'Deha'nın izleyicilerle buluşmasına çok az kaldı.

        Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği, 'Deha', tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandıran ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

        Televizyon ekranlarında hayat verdiği karakterlerle adından başarıyla söz ettiren Melis Sezen, 'Deha'da 'İmre' karakterine hayat verecek.

        Tutkulu, özgür ruhlu, güzelliği ve zekâsıyla herkesi etkisi altına alan, sınırları sürekli zorlayan ve engel tanımayan 'İmre'yi canlandıran Melis Sezen, kendinden yine çok konuşturacak.

        Melis Sezen, pazar akşamı SHOW TV'de ilk bölümü yayınlanacak olan 'Deha' ile ilgili görüşlerini paylaştı.

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        Melis Sezen, 'Deha'yı ve özgür ruhlu bir karakter olarak tanımladığı 'İmre' ile ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: 'Deha' içimizdeki kitabı açık açık okuyacağımız en derinlerimize baktıracak kendimize en hakiki soruları sorduracak bir hikâye. Her karakterde hayatın özünün başka yönünü keşfedeceğiz. 'İmre' ise kendine uyanmış, dişil enerjisinden beslenen kendi olmaktan çok mutlu hayatın her anını bir bebek gibi büyük bir açlık ve heyecanla yaşayan özgür ruhlu bir kadın, çok ilham verici çok güçlü ve gücü kendini olduğu gibi sevmesinden geliyor. Onu keşfetmek, belki de kendi bile farkında olmadığı kabuklarını bir bir soymak için sabırsızlanıyorum.

        Oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu'yu buluşturan 'Deha' Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor!

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        #Melis Sezen
        #deha
        #show tv

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