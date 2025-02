Melis İşiten'in acı günü

Melis İşiten, babaannesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Oyuncu; "Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik. Cenazesi 13.02.2025 perşembe Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Senden razıyım. Allah'ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tutuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl.