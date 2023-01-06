Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Melis İşiten'den duygulandıran Tolga Güleryüz mesajı: Biz ölmedik o öldü - Güncel Magazin haberleri

Melis İşiten: Biz ölmedik o öldü

Melis İşiten, 21 Kasım 2022'de Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ün doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı

Giriş: 06.01.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 21 Kasım 2022'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

    Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ölümden dönmüştü.

  • DOĞUM GÜNÜNDE ANDI

    İşiten, kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ü doğum gününde yayınladığı duygusal bir mesaj ile andı. 

  • "BİZ ÖLMEDİK O ÖLDÜ"

    Oyuncu, "Arkadaşım öldü kısa bir zaman önce. Biz ölmedik, o öldü. Ve bugün arkadaşımın doğduğu gün. Ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun. İyi ki benim arkadaşım oldu" ifadelerini kullandı.

  • ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ TARİHİ KAZITMIŞTI

    Melis İşiten, kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıtmıştı.

  • "BIRAKIN NASIL HALLEDİYORSAK HALLEDELİM"

    Ayrıca eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt veren İşiten, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim...

    Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde... Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum.

  • "BURASI CEHENNEM"

    Güleryüz ve Ceyhun Fersoy ile birlikte çekilene eski bir fotoğraflarını yayınlayan Sergen Deveci, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Oyuncu, gönderisinde, "Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da 'yokluk' denen illet var ya hani; sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse, biteceğini söylese keşke, 'Bu an sona yakın' diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilebilse keşke zamanını... Diyelim yendik yası da, diyelim kuruttuk yanakları da; ya yokluk ağabey? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Sıraya girerken güzel anılar peş peşe, yokluğa kavuşmuş kimin anıları kötü olabilir ki? Bulacağız seni oğlum, Kadıköy'ün bir sokağında, sahile yakın bir bestonda, bir apartman girişinde, birisini severken, birisini özlerken, cehennemde yürürken bir an son bulacağız. O gün bir daha başlayacağız. Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!" ifadelerine yer verdi.

    Fotoğraflar: DHA, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.