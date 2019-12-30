HABERTURK.COM

Yaklaşık 6 ay önce oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile boşanan Melis İşiten, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Önceki haftalarda eski eşiyle, aylar sonra ilk kez yan yana çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan İşiten, akıllara "Barıştılar mı?" sorusunu getirmişti.

Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu, son olarak Instagram'da kızı Ada ile verdiği pozla dikkat çekti.

İşiten, fotoğrafın altına kızının bir konuşmasını ekleyerek şu satırları sıraladı:

Kalbim... Beraber büyüdüğüm. Ona "Sen büyüyünce ne olacaksın?" diye soran apartman görevlisi Şahin abimize, "Annem gibi güleceğim" diye cevap veren bir kızım var. Diyeceklerim bu kadar.