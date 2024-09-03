Melikgazi'de yapı izni 10 kata düşürüldü

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Meclisi'nde 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme önerisi görüşüldü.

AA'nın haberine göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme kararı aldı.

Belediye meclisinde oy birliğiyle alınan karar, kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere bölgedeki inşaat faaliyetlerini yeniden şekillendirecek.

Toplantıda konuşan Palancıoğlu, alınan karar ile hem şehir estetiğini korumayı hem de sürdürülebilir yapılaşma sürecini hedeflediklerini belirtti. Bu kararın mecliste alınan en önemli kararlardan biri olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

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"1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla teknik gerekçe sunulmadığı takdirde 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürüyoruz. Bu tarihten itibaren Melikgazi'de tüm ruhsatlar 10 katlı olarak verilecek ve böylece 15 katlı yapılaşma süreci sona erecek. Bu kararı, meclisimizin aldığı en önemli kararlardan biri olarak değerlendiriyorum. Plan notu Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı.

Mağduriyetleri önlemek amacıyla 1 Ocak 2025'e kadar kat karşılığı anlaşma yapmış arsa sahipleri ve müteahhitlere ruhsat alma süresi tanıyacağız. Bu anlaşmalara sahip olan arsa sahipleri ve müteahhitlerin, 10 kat üzeri olan ruhsatlarını bir an önce almaları ve işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.