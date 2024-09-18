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        Melikgazi Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarına kayıtlar sürüyor

        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında yetişkinlere özel açılan kurslar için kayıtlar devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kurslarımız sadece meslek edinme fırsatı değil, aynı zamanda yeni insanlarla tanışma ve sosyal bir çevre oluşturma imkanı da sunuyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:35
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        Melikgazi'de kurs kayıtları sürüyor
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında, Tınaztepe, Danişmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Belsin, Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, Alparslan Türkeş, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, İldem ve TOKİ sosyal tesislerinde, yetişkinlere özel açılan kurslar için kayıtlar devam ediyor.

        AA'nın haberine göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin hemen her mahallesinde hayata geçirdikleri farklı kurslarla vatandaşların nitelikli zaman geçirerek meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını belirtti.

        Kayıt olmak isteyenleri kurslara davet eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

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        "MELMEK kurslarımız sayesinde hem sosyal hem de ekonomik anlamda vatandaşlarımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kurslarımızda, çeşitli meslek kollarına yönelik eğitim sunulmakta olup ilgi alanlarına göre meslek becerilerini geliştirebilecekleri birçok seçenek bulacaklar.

        Arıcılık, haber spikerliği, dijital fotoğrafçılık, çini işlemeciliği, resim eğitimi ve daha pek çok kursumuz vatandaşlarımızla buluşmak için bekliyor. Kurslarımız sadece meslek edinme fırsatı değil, aynı zamanda yeni insanlarla tanışma ve sosyal bir çevre oluşturma imkanı da sunuyor. Eğitimlerimiz sonunda başarılı olan katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecek. Bu sayede elde ettikleri bilgilerle iş hayatına adım atma şansı elde edecekler.

        Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız en yakın sosyal tesislerimizden, www.melikgazi.bel.tr internet adresimizden veya 252 16 61–68 numaralı hattımızdan başvuru yapabilirler."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #yerel haberler
        #kayseri
        #melikgazi belediyesi meslek edindirme kursları melmek
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