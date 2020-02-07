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Şarkıcı Melike Şahin, yeni şarkısı "Geri Ver"i müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Diskografisindeki şarkılarla ulusal ve uluslararası liste başarılarına ulaşan, kendi janrında hit şarkılara imza atan sanatçı Melike Şahin, "Geri Ver" ile hüznün çıtasını yine yükseltiyor. Sözleri Melike Şahin, bestesi Melike Şahin & Canberk Ünsal ortak çalışması olan "Geri Ver"in düzenlemesi ise Cihan Mürtezaoğlu'na ait.

Türkiye'ni önemli müzisyenlerinden Altuğ Öncüi Cihan Mürtezaoğlu, Emin İnal, Hakan Gürbüz, İsmail Altunbaş, Canberk Ünsal ve Cihan Mürtezaoğlu'nun "Geri Ver"de imzası bulunuyor. Şarkının mixi Emre Nişancı, masteringi Tarık Ceran'a ait.

Klibin yönetmen koltuğunda ise Melih Kun yer alıyor. Melike Şahin, klip çalışmasında kreatif direktör olarak yer aldı. Silivri ve Marmara Ereğlisi'nde gerçekleşen çekimler 10 saatte tamamlandı.